Koronawirus w Polsce. Mamy dodatkowy problem

Na podstawie danych dotyczących przebiegu epidemii oraz jakości powietrza wyliczono, że ograniczając poziom zanieczyszczeń, na świecie można byłoby uniknąć 15 proc. zgonów spowodowanych przez COVID-19. Jednak w niektórych krajach odsetek ten jest znacznie wyższy. W Polsce wynosi aż 28 proc., co daje nam drugą pozycję na świecie w tym niechlubnym rankingu.

Oznacza to, że gdyby powietrze nie było zanieczyszczone, na COVID-19 umarłoby o 28 proc. mniej Polaków. Oczywiście ten problem nie dotyczy tylko Polski. Na pierwszym miejscu znalazły się Czechy (29 proc), a na kolejnych pozycjach po Polsce m.in.: Chiny (27 proc.), Słowacja (po 27 proc.) czy Niemcy (26 proc.).

Te dane mogą szokować. Jak naukowcy je tłumaczą? "Jeśli dojdzie do połączenia między długotrwałą ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza i zakażeniem koronawirusem, to czynniki te wspólnie oddziałują niekorzystnie na zdrowie, szczególnie w odniesieniu do serca i naczyń krwionośnych" – wyjaśnia prof. Thomas Münzel z Uniwersytetu Johana Gutenberga w Moguncji, współautor badania.