Rekord zgonów, doły urodzeń. Polaków w ciągu roku drastycznie ubyło

W sumie w 2020 roku zmarło 479 tys. Polaków. To blisko 70 tys. więcej niż rok wcześniej. Takiego skoku w wymiarze rok do roku jeszcze nie było. Na wykresach można zaobserwować za to niemal pionową ścianę. I choć to tylko statystyka, to są to jednak dane, za którymi kryją się prawdziwe historie.