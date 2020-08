puck Martyna Kośka 1 godzinę temu

Koronawirus w szpitalu w Pucku. Najważniejszy szpital w powiecie zamknięty

W związku ze stwierdzeniem przypadków koronawirusa w szpitalu w Pucku, w czwartek zapadła decyzja o jego zamknięciu do końca miesiąca. Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwalał, zostali wypisani do domu, dla pozostałych organizowane są miejsca w innych szpitalach. Jeśli sytuacja szybko się nie poprawi, powiat zostanie objęty strefą żółtą.

