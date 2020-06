koronawirus Martyna Kośka 26 minut temu

Koronawirus w ZUS w Koszalinie. Urzędniczka oskarża kierownictwo o zaniedbania, urząd odpiera zarzuty

Wśród pracowników koszalińskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzono 10 przypadków zakażenia koronawirusem. Na kwarantannę skierowano 48 osób. Napisała do nas urzędniczka, która przekonuje, że do tej sytuacji przyczyniły się zaniedbania dyrekcji. Rzecznik ZUS stanowczo zaprzecza, by doszło do uchybień i wylicza działania zaradcze.

