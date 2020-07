Koronawirus. Wartość koszyka podskoczyła, ale zakupy robiliśmy rzadziej

Wtedy średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła z około 16,8 zł do 21 zł. Swój szczyt, czyli ponad 27 złotych, osiągnęła przed Wielkanocą po czym znów wróciła do średnich wartości na poziomie 21 - 22 zł.

Choć kwoty jednorazowych transakcji w małych sklepach wzrosły, to wyraźnie spadła ich ilość. Przed pandemią było ich 130 do 140 mln w ciągu tygodnia. Za to po wybuchu kryzysu już ok. 108 do 120 mln. Wyjątkiem był tydzień poświąteczny, kiedy małe sklepy odwiedzono 98 mln razy.