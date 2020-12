Koronawirus. Zamiast szpitali tymczasowych są szpitale widma

Do szpitala tymczasowego Pyrzowicach pod Katowicami do tej pory trafiło kilkunastu pacjentów. W krakowskim szpitalu przebywa z kolei w tej chwili 21 pacjentów z COVID-19. Biorąc pod uwagę to, że szpitale miały mieć dużo ponad 100 łóżek, to niewiele. Jednak oba te szpitale tymczasowe przynajmniej działają i służą pacjentom. A to nieliczne wyjątki.