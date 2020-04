Koronawirus zatrzymał gospodarkę. Polski rząd rzuca hasła, Czesi mają plan rozpisany do czerwca

W pierwszym, już 20 kwietnia Czesi otworzą targowiska z produktami rolnymi, sklepy specjalistyczne, salony samochodowe i sale treningowe dla sportowców wyczynowych. Życie ma też wrócić do sal weselnych. Jednak od 20 kwietnia weselników nie może być więcej niż 10.

Za mniej niż miesiąc, bo 11 maja otwarte zostaną sklepy większe niż 1000 metrów kwadratowych Do pracy wrócą też instruktorzy jazdy i trenerzy na siłowniach.

25 maja klienci wrócą do ogródków w kawiarniach, pubach i restauracjach. Tego samego dnia do pracy wrócą kosmetyczki i fryzjerzy. Dotyczy to również innych punktów usługowych.