Koronawirus. Związkowcy kontra LOT. Sprzeczne informacje o pilocie i koronawirusie

Dopytaliśmy szefową związku Monikę Żelazik, o co chodzi. Jak powiedziała w rozmowie z money.pl - u jednego z pilotów PLL LOT wykryto COVID-19.

- U tego pilota zdiagnozowano koronawirusa w Abu Zabi. Był w hotelu, wcześniej z drugim pilotem odstawiali samolot do hangaru na przegląd. To rutynowe działanie. Samolot leciał pusty - mówi nam Monika Żelazik.

Co więcej, jak podkreśla Monika Żelazik, pilot około tygodnia wcześniej pilotował samolot z Nowego Jorku do Warszawy. Miał styczność z załogą, pośrednio też z pasażerami. Jednak nikt nie został poddany kwarantannie.

LOT odpowiada

"Polskie Linie Lotnicze LOT potwierdzają, że jeden z pilotów po wykonaniu rejsu technicznego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został przez miejscowe służby medyczne skierowany na badania pod kątem testu na obecność wirusa COVID-19" - czytamy w odpowiedzi przesłanej do money.pl przez przewoźnika.

Jednak związkowcy zwracają uwagę na szerszy problem. - Firma nie bada pilotów, bo uważa, że kokpit to wystarczająca ochrona. Władze spółki chyba zapominają, że piloci mają styczność z załogą, a na pokładzie samolotu działa klimatyzacja w zamkniętym obiegu - dodaje Monika Żelazik, szefowa ZZPPiL.

Związkowcy apelują, by przewoźnik regularnie prowadził testy, bo - jak podkreślają - kokpit to nie jest wystarczające zabezpieczenie, tym bardziej że piloci mają styczność zarówno z personelem, jak i pasażerami i to nie tylko na pokładzie samolotu.