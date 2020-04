Koronawirus zwiększy poziom biedy i liczbę wykluczonych. Eksperci: ratujmy najsłabszych

Empatia, wzajemne pomaganie sobie, życzliwość, to wartości, które stają się warunkiem zachowania godności i normalności, a były często ignorowane w czasach prosperity gospodarczego i nieskrępowanej konsumpcji.

Co zatem rekomendują eksperci rządowi i samorządowi?

"Potrzebna jest rozmowa i wspólne opracowanie szybkich i efektywnych form zabezpieczenia, a nie stworzenie odgórnych i zbiurokratyzowanych metod postępowania. Potrzebny jest nowy model kooperacji: administracja (także samorządowa) – III sektor. Praca w ramach ciał doradczych powoduje, iż brakuje im zdolności do szybkiej koordynacji działań" - przekonują autorzy "Alertu".

Samorządy powinny zadbać o to, by animatorami pomocy lokalnej oraz samopomocy stali się pracownicy bibliotek, ośrodków sportu, instytucji kultury. Samorząd powinien koordynować takie działania albo zachęcić ich do włączania się w aktywność innych.