Kościński: podatki nas zaskoczyły

Rafa 33 min. temu

Jeśli coś kosztowało rok temu 1000 złotych netto, to do budżetu teoretycznie wpływało 230 zł VAT-u. Jeśli dziś to samo kosztuje 2000 zł netto, to do budżetu wpływa już 460 zł. I to jest częścią tajemnicy związanej ze wzrostem wpływów podatkowych do budżetu, a wzrosty cen o 100 % lub więcej w skali roku nie są czymś rzadkim w naszym kraju (vide materiały budowlane, drewno, stal i inne surowce przemysłowe). W przyszłym roku wpływy podatkowe będą też na wysokim poziomie, bo drożeje znacznie gaz i energia elektryczna. Sukces gwarantowany. Tygrys Europy KJM.