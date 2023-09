Kosztowne propozycje Konfederacji. Mentzen odpowiada

Eksperci FOR prześledzili wszystkie najważniejsze obietnice wyborcze partii politycznych.

Póki co tylko Lewica i Konfederacja przedstawiły swoje programy wyborcze, a Trzecia Droga - znaczną jego część. Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość jeszcze tego nie zrobiły, więc w ich przypadku wyliczenia bazują na dostępnych w przestrzeni publicznej obietnicach wyborczych i fragmentach programów.

Obietnice Konfederacji. Ile będą kosztować?

Choć kampania wyborcza dopiero się rozkręca, to z obliczeń FOR wynika, że obietnice partii już teraz wynoszą ponad 700 miliardów złotych.

Konfederacja proponuje zmiany na kwotę 189 mld zł. W tym ponad 60 mld pochłonie liniowy PIT 12-proc., a podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia ok. 33 mld zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Nowe nazwiska Trzeciej Drogi. "Polityczny pazur"

Z tymi obliczeniami nie zgadza się jednak sama Konfederacja.

- To zostało źle policzone, nie uwzględniło naszych propozycji w ustawie o VAT, źle policzyło koszty naszych propozycji podatków dochodowych - przekonywał w rozmowie z money.pl na Forum Ekonomicznym w Karpaczu Sławomir Mentzen.

W takim razie, jaki jest koszt propozycji programowych Konfederacji? - Ogłaszałem to na czerwcowej konwencji programowej. Uwzględniając cofnięcie 800 do 500 plus, wychodziło mniej więcej na zero - przekonuje polityk.

Co to znaczy mniej więcej na zero? - Plus minus trzy miliardy złotych, w skali budżetu to jest mniej więcej - uważa lider Konfederacji.

- Ja to liczyłem i wyliczenia przedstawiałem, nie muszę po trzech miesiącach pamiętać każdej liczby z dokładnością do miliarda złotych - dodaje Sławomir Mentzen.

Przypomnijmy, że deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government, GG) rząd widzi w 2024 r. na poziomie 4,5 proc. PKB (ok. 170 mld zł). Z kolei dług publiczny ma skoczyć do 54 proc. PKB, co oznacza wzrost aż o 5 punktów procentowych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.