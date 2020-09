turystyka oprac. Katarzyna Izdebska-Białka 1 godzinę temu

Kraków bez zagranicznych turystów. Problem branży turystycznej, hotelarskiej i eventowej

Polacy tegoroczne wakacje co prawda spędzili w kraju, lecz są sektory nastawione typowo na zagranicznych gości, a ci nie dopisali. Tym, co dodatkowo utrudnia odbicie, jest brak jasnej perspektywy: kiedy nastąpi powrót do normalności. Nie ma co ukrywać: sektor zagranicznej turystyki przyjazdowej wciąż cierpi.

