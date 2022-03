"Królowa wszystkich ulg" znika. Można było dzięki niej odliczyć pół miliona złotych

Kolejne w tym roku już zmiany podatkowe nie ominęły "królowej wszystkich ulg" nazwanej przez media "Pałacykiem plus". Była to jedną z ulg zawartych w nowym systemie fiskalnym wprowadzonym przez Polski Ład , który obowiązywał od początku stycznia.

Rząd robi porządku z Polskim Ładem

Inną zapowiedzianą zmianą będzie obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12 proc., ale to nie koniec. Nowe rozwiązania obejmą też m.in. składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. No i znika "Pałacyk plus".