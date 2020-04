Kryzys odbije się na wpływach z podatków

Po wybuchu epidemii koronawirusa ceny paliw spadają. Po ponad 4 latach cena benzyny 95 powróciła do poziomu poniżej 4 zł za litr, co jest efektem taniejącej ropy i cięć w cennikach producentów.

Rynkowe notowania ropy są najniższe od dziesięcioleci. Ropa Brent, po spadku do ok. 16 dolarów za baryłkę, wróciła w okolice 20 dol. Mimo to, od początku kwietnia jej cena nieustannie spada. Amerykańska WTI spadła w środę rano poniżej 11 dol.