Kryzys uderzył w małe firmy. Masowo się zamykają. Z miesiąca na miesiąc jest gorzej

Przed publikowaniem dramatycznych opinii trzeba by obadać, co dzieje się z "bankrutującymi" firmami w postaci pojedynczych osób fizycznych. Zauważmy, że wiele z nich powstało, ponieważ pracownicy zostali wypchnięci na samozatrudnienie przez zatrudniających , dla oszczędności ich kosztów pracy. W jakiejś więc części zjawisko opisywane może być pozytywnym efektem pozytywnych zmian w funkcjonowaniu "normalnych" firm porządkujących zatrudnienie zgodnie sensem ekonomicznym i zasadą podziału ryzyka między firmę i pracownika. Niżej kolega "Prawda jest t..." używa pejoratywnego pojęcia "Prywaciarz" (zauważmy błąd ortograficzny, bo on pisze przez "ż" na końcu). Otóż trzeba było mieć taką teściową, jak ja miałem (pseudonim AK "Warkocz") żeby wyzbyć się niechęci do "prywaciarzy", poniekąd słusznie inspirowanej przez fakt, że w czasach komuny (a więc za rządów Belcha, Minima i Carexa i ich antenatów) nie mogłeś prowadzić prywatnego interesu bez uprzedniego podpisania gotowości do współpracy z SB. (62 lata temu koledzy z ZHP mylnie mnie namierzyli w sprawie donosu do SB, o śpiewaniu przez nas w schronisku "Samotnia", " O rycerzach znad kresowych stanic" , co kosztowało druha drużynowego utratę dowództwa w drużynie i wymuszane przeniesienie do Katowic. Okazało się po roku, że donosił syn drobnego sklepikarza, a nie syn bibliotekarza z Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. Ta informacja , to tak tylko dla ubarwienie, że u nas nic nie ma tylko jednego dna ).