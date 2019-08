Krzysztof Kwiatkowski rezygnuje z funkcji prezesa NIK. Wystartuje w wyborach parlamentarnych

Prezesura w NIK skróci się Kwiatkowskiemu tylko o kilka dni, bo pod koniec sierpnia kończy mu się kadencja. Jednak jak wyjaśnił w oświadczeniu, taką decyzję podjął po to, by NIK została apolityczna. Do czasu wyboru jego następcy, obowiązki prezesa NIK będzie pełnił jeden z wiceprezesów Izby.