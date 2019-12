Książki Olgi Tokarczuk wciąż hitem. Polacy wydali 8 mln zł tylko w jednej sieci

Jak wynika z danych sieci księgarni Empik - a to największy sprzedawca książek w Polsce - od połowy października Polacy kupili blisko 200 tys. jej książek. To oznacza, że przy kasach zostało wydane blisko 8 mln zł.

A to dane tylko z jednej sieci sprzedaży. I to już pokazuje, że przewidywania wydawnictwa Olgi Tokarczuk się nie sprawdziły. Jest zdecydowanie lepiej.

Wydawca - od lat jest nim Wydawnictwo Literackie - przewidywał, że do końca roku sprzeda ok. 200 tys. egzemplarzy książek nagrodzonej autorki. Tymczasem tyle właśnie sprzedało się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu świątecznego i to w jednej sieci. Najchętniej wybierane pozycje to "Bieguni", "Księgi Jakubowe" oraz "Prawiek i inne czasyczasy".