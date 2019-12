Noble dla Polaków bez podatków. Olga Tokarczuk nie zapłaci, przyszli polscy nobliści też

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwolnienie z podatku od nagrody będzie dotyczyć wszystkich przyszłych polskich noblistów. Jak słyszymy w resorcie finansów, to był jedyny sposób, by sprawić, że przepisy będą zgodne z literą prawa.

- Zwolnienie z podatków zgodnie z przepisami może nastąpić tylko, gdy pojawia się uzasadniony interes publiczny. Zwolnienie jednej osoby, nawet za tak wybitny wyczyn, nie spełnia tego wymagania. Jeżeli chcemy z kolei przepisami objąć wszystkich przyszłych Noblistów i twierdzić, że to zachęta dla Polaków do realizacji swoich pasji, do nauki, to… jakoś się to obroni - tłumaczy.