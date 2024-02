Kto zastąpi Daniela Obajtka? Jest dwóch faworytów

Kto przejmie schedę po Danielu Obajtku?

Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie, wykazać się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie m.in. umowy o pracę czy wyboru ewentualnie wykonywania działalności gospodarczej, a także mieć do najmniej 3-letni okres doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Zgłoszenia należy złożyć do 1 marca 2024 r. do godziny 15 (decydująca jest data wpływu dokumentów do spółki), zaś rozmowy z wybranymi kandydatami mają zostać przeprowadzone w dniach 11-15 marca.