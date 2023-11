Orlen otrzyma wsparcie od amerykańskiego rządu. Ma budować małe reaktory jądrowe

Projekt Phoenix to inicjatywa amerykańska mająca wspierać państwa europejskiej do odchodzenia od energetyki z paliw kopalnych na rzecz SMR.

Jeden z pierwszych małych reaktorów koło Oświęcimia

Wiadomo już, że Orlen i Synthos planują zbudować SMR w okolicach Oświęcimia. W czerwcu firma budująca reaktory wystąpiła o decyzję środowiskową dla tej inwestycji . Łączna wnioskowana moc reaktorów w Stawach Monowskich ma wynosić do 1300 MW, co w praktyce przekłada się to na budowę do czterech bloków BWRX-300.

Czym są małe reaktory jądrowe?

BWRX-300 z kolei to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. Jest to joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc – 300 MWe – jest zaliczany do tzw. SMR – małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington, do 2028 r. ma zostać ukończony i zacząć pracę w 2029 r.