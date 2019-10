Kupuj polskie produkty. Gospodarka ci podziękuje

Najlepszą opcją z punktu widzenia zysków dla gospodarki jest wybór polskich produktów od polskiego producenta. Wtedy w naszym kraju zostaje 79 gr z każdej złotówki. W naszym kraju zostaje zarówno zysk producenta, jak i podatki . Za granicę trafia zaledwie część kosztów materiałów i maszyn. Jeśli zdecydujemy się na coś, co wprawdzie powstało w Polsce, ale producent jest zagraniczny, to w naszym kraju zostanie 76 gr ze złotówki, bo zysk producenta wyjedzie za granicę.

A co, gdybyśmy częściej patrzyli na etykiety i wybierali polskie produkty? Jeśli przyjmiemy, że konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce to 1216,3 mld zł, to jeśli choćby jeden procent jej wartości przesunie się z importowanych na polskie produkty, to w polskiej gospodarce zostanie 6,6 mld zł rocznie. Te pieniądze mogą mieć konkretne przełożenie na zarobki a więc i siłę polskich firm i w konsekwencji także ich pracowników, czyli mieszkańców naszego kraju.