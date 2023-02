Laptopy trafią do dzieci. Minister ujawnia, jakie zapisy znajdą się w ustawie

Praktyka 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Czy jest to nowa, stała praktyka, która będzie fundowana przez podatników przez kolejne lata? Czyli każdego kolejnego roku będzie wywalane w błoto co najmniej 760 mln. zł? Czy obecni czwartoklasiści to złoty rocznik, któremu się przyfarci? Na co ludzie wydają 500,00 zł, które otrzymują na dziecko skoro nie są w stanie z tego uzbierać na laptopa? Czy są w planach kolejne programy utrzymywania cudzych dzieci przez podatników w postaci: "darmowych" telefonów, "darmowych" wycieczek, "darmowego" jedzenia, czy może "darmowego" ubioru w postaci bonów do galerii na dziecko? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi... Opamiętajcie się ludzie!