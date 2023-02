Dzieci dostaną od rządu laptopy na własność. A co z podatkiem od darowizny?

dyrektor 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

200 tys. zł na minutę, 12 mln zł co godzinę. 24 godz. na dobę. Tak zadłuża nas PiS obecnie większe zadłużenie niż za Gierka ale Gierek to chociż rozbudował cały kraj a PIS ROZDAJE I DZIELI NARÓD.Po ostatnich podwyżkach cen prądu sztucznie wywołanych słyszy się że chyba dojdzie do rozlewu krwi . Oligarchowie z PIS co okradli ludzi niech zrobią rocznice jak w Wolinie Ukraińcy torturowali Polaków !!!!!LUDZIE OBUDZCIE SIĘ CO ONI Z NAMI ROBIĄ ,Glapiński i kolega kaczyński zniszczyli ten kraj !!!!!!!!!Złodziejstwo goni złodziejstwo emeryci kradną żywność przybywa bezdomnych podwyżka 300% enrgi elektrycznej ludzie obudzicie się jak wam przyjdą opłaty !NA PIS JUŻ NIKT NIE ZAGŁOSUJE TO KONIEC KOMUNY TO REŻIM . Prawda od wszystkich Pis zrobił drożyzne i rozdaje nasze pieniądze tym samym powiększa dług publiczny ludziom się żyje gorzej należy ten rząd podać do dymisji a najgorsze zło to 500+ !!!!!!!!!! PIS podzielił ludzi i rodziny jednym daje 14ke tym daje co nie chciało się robić a teraz podatek nieroby nie będą płacić podatku a ci co całe życie zapiepszali dalej będą płacić podatek taki podział robi PIS a w dodatku daje 500+ dzieciorobom z naszych podatków a oni chlają za te pieniądze i nie muszą pracować jest wiele przykładów udokumentowanych ludzie co się słyszy mają już dość tego rządu nikt już na PIS nie zagłosuje bo to druga komuna drożyzna goni drożyzne non stop podwyżki na 500+ dość a teraz PIS rozdaje dzieciorobom 12tys zł my was niedługo rozliczymy ! To koniec PISowców .A emerytów którzy pracowali ciężko to się ich dyskryminuje tylko daje się tym nierobom ! W tym kraju tylko dobrze żyją celebryci księża piłkarze i ci w rządzie podwyżki sobie robią po 10tys a większość ma zarobki miljonowe a ludzom pracy lub emerytom po 50zł podwyżki a w sklepach co tydzień podwyżki ludzie musimy wyjść na ulice i to zmienić !!!!!!! Polski rząd i kościół oraz celebrytów wypieprzyć bo to najgorsze zło w innych krajach ludzie żyją normalnie tylko tu w tym chorym kraju jest żle i to od czasów wojny polska to same gówno tylko kredyty do góry i ceny a pensja 2tys zł a emeryt głodówka wszyscy uciekają w innych krajach mają zarobki służbe zdrowia a tu nic tylko rozdawiennictwo nierobom polska cała do likwidacji! Na PIS to co wiem nikt nie zagłosuje bo to komuna zrobili podział ludzi jednym dają niesłusznie a póżniej 10razy wszystkim zabierają .A wojna to tylko przykrywka polityczna PISu żeby zasłonić przekręty a póżniej zrobią covid ludzie nie dajcie się omamić trzeba ten rząd wywalić na zbity pysk i rozliczyć !!!!!!!To koniec PISu przez pis może być wojna! Kociowiare brać bo pod sklepami stoją cały dzień i głoszą że nadchodzi Armagedon!!!!!!!wyznanie rzymskokatolickie jest też 5 nie zabijaj to też nie można iść do wojska jak wszyscy to wszyscy albo brać do wojska dzieci celebrytów i z rządu bo my ludzie nie będziemy walczyć za ten chory złodziejski kraj nawet wiek emerytalny podwyższają i 13 i 14 chcą zabrać a nawet 500+ już zaczynają się wycofywać z programów sztandarowych ale za póżno narobili długu to teraz zabrać im mienie w całości.A wybory były sfałszowane na 1000% to już zostało udowodnione teraz powtórzą ten numer komuniści.A teraz kradną na potęge ceny codzień większe a wszystko zwalają na wojne porządek świata robią . przez tego gnoja kaczyńskiego mam limit prądu i będe miała niedługo zimno w domu tak ukarać ludzi upokorzyć to trzeba być prawdziwym bydlakiem jak najszypciej tych gnoi trzeba wyrzucić i rozliczyć!!!!!!!ogrzewanie trzeba na butle z gazem njwyżej wybuchnie już mi na niczym nie zależy tak rząd upodlił ludzi.