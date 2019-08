Lasy Państwowe kontra branża. "Znikające drewno"

Przedstawiciele przemysłu drzewnego skarżą się, że drewno sprzedawane przez Lasy Państwowe trafia przede wszystkim do wielkich korporacji, a przez to wykańcza mały i średni biznes. Lasy Państwowe odpierają zarzuty. Obie strony mają się spotkać we wtorek.

Podziel się Dodaj komentarz