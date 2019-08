Węgiel z Rosji zasypie świat. Putin szykuje nową strategię

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z gubernatorami regionów górniczych, był tam też minister energetyki Aleksandr Nowak. Poinformował, że rosyjski rząd we wrześniu ma zatwierdzić nową strategię rozwoju górnictwa węgla do 2035 r. Założenia dotyczą wzrostu wydobycia z ok. 440 mln ton rocznie do 550 mln ton, a w drugim wariancie - nawet do 670 mln ton.