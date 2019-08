Polski przemysł rozczarowuje. Wszystko przez górnictwo

Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,8 proc. rok do roku. To dane z uwzględnieniem inflacji, w tzw. cenach stałych. W porównaniu ze spadkiem produkcji w czerwcu (-2,7 proc. rdr) to właściwie dobra wiadomość. Ale w zestawieniu z oczekiwaniami to jednak rozczarowanie. Średnia prognoz analityków mówiła o wzroście o 6,6 proc.