wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 1 godzinę temu

Leki na cukrzyce zanieczyszczone. Ok. 2 mln Polaków ma poważny problem. W MZ sztab kryzysowy

Zanieczyszczenie może dotyczyć aż 10 leków w różnych dawkach. Jak informuje DGP metformina i jej generyki to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II. Szacuje się, że problem dotyczy ok. 2 mln pacjentów w Polsce, którzy go przyjmują.

