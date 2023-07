Leki za 5 zł i dopłaty do wczasów. Tym Lewica kusi wyborców

Lewica obiecuje państwo opiekuńcze

- Chcemy rozbudowywać usługi publiczne. Będziecie słyszeli od nas non stop, non stop do wyborów i po wyborach, o usługach publicznych - zapowiedział. Wyjaśnił, że chodzi mu o dobre szpitale, w których zapewniona jest dobra opieka medyczna, w których można bezpiecznie urodzić dziecko i które nie zostały sprywatyzowane.

Posłanka Katarzyna Kotula wskazywała, że bezpieczeństwo dla najstarszych to przyzwoite emerytury, to dziedziczenie części świadczeń po bliskim, to dostęp do lekarzy geriatrów, to przychodnia blisko domu, leki za 5 złotych, pieniądze od państwa na wczasy, usługi opiekuńcze i szybkie terminy w ochronie zdrowie.