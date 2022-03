Leroy Merlin dalej sprzedaje w Rosji. Firma odcięła za to swoich ukraińskich pracowników od sieci korporacyjnej

Ukraińscy pracownicy Leroy Merlin zostali odcięci od komunikacji korporacyjnej. Francuska sieć marketów budowanych działa za to bez problemu w Rosji. Rzecznik należącej do Grupy Adeo sieci napisał, że nie firma nie zamierza zamknąć 112 sklepów w Rosji. Firma zostawiła za to 800 pracowników swoich oddziałów w Ukrainie bez możliwości kontaktu korporacyjnego.