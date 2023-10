Leśnicy alarmują: jesteśmy przerażeni ilością eksportowanego drewna

Leśnicy przerażeni

Na spotkaniu pojawiła się grupa leśników z całej Polski. - Lasy to jest nasze wspólne dobro narodowe. Jesteśmy za jasnością i przejrzystością. Powinniśmy wiedzieć, ile jest pozyskiwanego drewna i ile jest sprzedawanego drewna - tłumaczyli.

Donald Tusk odpowiadając na wystąpienie leśników, mówił, że partia rządząca wielokrotnie mu zarzucała, że jak on był premierem, to chciał prywatyzować lasy .

Takie bajki opowiadali. Oni upartyjnili polskie lasy, ale nie tylko lasy. Nawet drzewa zaczęli zapisywać do PiS -u, a że drzewa się nie dały, to zaczęli je rżnąć - mówił Donald Tusk.

"Miliony metrów poza rejestrem"

Lasy Państwowe pozyskują więcej drewna, niż wynika to ze statystyk. Oficjalne raporty nie zgadzają się z danymi gromadzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Rozbieżności zauważyli ekolodzy, którzy chcą, aby zajął się tym NIK.

Wzrost liczby wycinek widać także w statystykach. Według danych GUS w 2022 r. pozyskano drewno w liczbie ponad 44 mln metrów sześciennych. To wzrost o 5,7 proc. w porównaniu z 2021 r. Rok wcześniej było to ponad 42 mln metrów sześciennych drewna, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z 2020 r.