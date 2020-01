"Lex Uber". Nowe obowiązki, brak rozporządzeń

Z grubsza chodzi o to, aby kierowcy współpracujący z tymi firmami, podobne jak jest w przypadku taksówkarzy, posiadali licencje. Samochód przewożący pasażerów powinien też mieć taksometr oraz oznakowanie.

Choć ustawa weszła w życie, to przepisów wykonawczych do niej nie ustalono. Tymczasem kwestii, które trzeba, uregulować jest naprawdę dużo.

Resorty muszą ustalić też, czy aplikacje, które służą dziś kierowcom do rozliczania kursu, mogą być podstawą wystawiania rachunku.

Brak przepisów wykonawczych do ustawy formalnie problemem nie jest. Aplikacje do przewozu osób nie stały się nielegalne o północy, a posiadanie licencji nie jest obligatoryjne. Do końca marca obowiązuje bowiem okres przejściowy.