FreeNow jak Uber. Firma dopuściła kierowców bez licencji taxi

Środowe popołudnie. Warszawa stoi, do spotkania zostało 30 minut i pół miasta do przejechania. Nie ma szans, żeby zdążyć komunikacją publiczną. Jedynym rozwiązaniem wydaje się taksówka, która dzięki buspasom dowiezie naszego czytelnika na czas. Bierze smartfon do ręki, włącza najpopularniejszą ostatnio aplikację FreeNow i zamawia przejazd. Zaznacza opcję "Lite", bo cena gra rolę. Po ośmiu minutach zjawia się samochód. Sęk w tym, że nie jest to taksówka. W efekcie przejazd przez zablokowane miasto trwa 55 minut.