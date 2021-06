Licznik długu bije. W miesiąc zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o ponad 3 mld zł

SUWEREN 57 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Konstytucja RP (art. 216 ust. 5) określa maksymalną wielkość relacji długu publicznego do PKB: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Jest zapis ograniczający zaciąganie długu powinien być również zapis zobowiązujący do odrobienia % zadłużenia przez każdą rządzącą partię !!! nie można tylko inwestować i rozdawać . Musimy się również ODDŁUŻAĆ to nie sprawiedliwe pozostawić wszystko następnym pokoleniom !!!