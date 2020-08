Liki24 pozyskało 5 mln dolarów na rozwój. Polska pierwszym wyborem Ukraińców

Ukraińska spółka Liki24 pozyskała 5 milionów dolarów od dotychczasowych inwestorów i polskiego Horizon Capital. Nowy zastrzyk gotówki ma wspomóc w rozwoju biznes, który póki co, oprócz Ukrainy, funkcjonuje od ubiegłego miesiąca także w Polsce.

Liki24 to ukraińska platforma handlowa pośrednicząca w zakupie leków przez internet. Zbiera informacje na temat cen i obecności leków w licencjonowanych aptekach (obecnie współpracuje w naszym kraju z ponad tysiącem aptek). Następnie w imieniu klientów kurierzy kupują leki i dostarczają je bezpośrednio do domu. W ten sposób ograniczając czas poszukiwań leku i umożliwiając zakup po możliwie niskiej cenie, także w miejscach, gdzie dostęp do aptek jest utrudniony.