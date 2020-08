Rekordowo drogie akcje polskich spółek. Akurat w szczycie największego kryzysu

Nieco inaczej wygląda to w przypadku polskich spółek z warszawskiej GPW (ciągle daleko do szczytu), ale i na naszym rynku można znaleźć kilkadziesiąt firm, które akurat teraz - w największym kryzysie od transformacji - biją rekordy. Wśród 140 największych spółek blisko 20 może się pochwalić najwyższą ceną akcji w historii ich obecności na giełdzie. Z nich wybraliśmy dziesięć najciekawszych przypadków.

- Gdybym się nie spodziewał takiego efektu, to nie pracowałbym tak intensywnie - tak o rewelacyjnych wynikach spółki Mercator Medical mówił w Money. To się liczy jej prezes dr Wiesław Żyznowski. I zapowiadał, że to, co zarobił, zainwestuje. - Przede wszystkim w branżę, którą znamy lub taką, która jest synergiczna dla naszej firmy - dodał prezes Mercator Medical. Szczegółów jednak na razie nie zdradził. Mówił tylko o tym, że liczy na poprawienie udziału w globalnym rynku.