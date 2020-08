Indeks PiS 2.0. Trzy państwowe spółki windują notowania i dają miliardy

To oznacza, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy notowania akcji dziesięciu największych spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa są średnio o blisko 11 proc. wyższe, a od marcowego dołka poszły w górę o połowę.

Marcowa panika giełdowa wywołana pierwszymi prognozami dotyczącymi niemal katastrofalnych skutków epidemii dla światowej gospodarki sprawiła, że na przełomie lutego i marca wyceny spółek giełdowych poleciały na łeb na szyję. I dotyczyło to niemal wszystkich firm, niezależnie od właściciela. Widać to po notowaniach indeksu WIG (obejmuje niemal wszystkie spółki notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy).

Warto zauważyć, że od rozpoczęcia wyliczania indeksu PiS 2.0 jego kurs był nieco niższy niż indeksu WIG i do tej pory się to nie zmieniło.

Notowania jednak powoli rosną. Od kwietniowej aktualizacji wartość portfela akcji należących do państwa wzrosła o 9 mld zł. Zdecydowanie największy udział w tym wzroście ma PGNiG. Akcje gazowego giganta rozchodzą się ostatnio wśród inwestorów jak świeże bułeczki.

W trzy miesiące notowania PGNiG poszły w górę ponad 40 proc., co daje prawie 6 mld zł zysku (księgowego) dla Skarbu Państwa. Skąd taki wynik? Wśród pozytywnych informacji można wymienić m.in. wygrany spór z rosyjskim Gazpromem, który polskiej firmie przelał 1,5 mld zł w związku z zawyżanymi wcześniej cenami gazu. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że zyski PGNiG za drugi kwartał będą kilka miliardów wyższe niż przed rokiem.

Na wyróżnienie zasługują też KGHM i PGE. Inwestorzy giełdowi przez ostatnie nieco ponad trzy miesiące podbili ich notowania aż o 75 proc. W ten sposób pierwsza ze spółek może się pochwalić najwyższą ceną akcji od 3 lat. Z kolei w przypadku energetycznej grupy w końcu mamy do czynienia z odwróceniem trendu - dopiero co PGE wyznaczał nowe historyczne minima.

Indeks PiS 2.0 powstaje na podstawie zmian cen akcji 10 spółek giełdowych, w których państwo ma największe udziały pod względem wartości. Skład i udziały podlegają okresowej weryfikacji - co kwartał.

Każda ze spółek ma swoją wagę w indeksie, zależną od wartości udziałów należących do państwa (aktualnie największą PGNiG, a najmniejszą Grupa Azoty). Z tego też względu ograniczyliśmy skład indeksu do 10 spółek. Udział państwa w innych spółkach jest wartościowo na tyle niewielki, że nie miałyby one większego wpływu na indeks.