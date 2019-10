Likwidacja OFE. Kwieciński: "Jesteśmy na finiszu"

- W tej chwili IKE ma marginalne znaczenie. To jest około jednego miliona osób, które z tego korzystają. Po zmianach to będzie instrument oszczędzania kapitałowego na emeryturę obok Pracowniczych Planów Kapitałowych - powiedział Kwieciński.

Jak powiedział minister, po wyroku okazało się, że "to nie są nasze prywatne pieniądze". - To jest 16 milionów Polaków. Chcemy zlikwidować tą fikcję. To będą nasze pieniądze, tylko one będą w miejscu wykorzystującym instytucje rynku finansowego - powiedział Kwieciński.