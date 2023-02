List wyślesz przez internet. Poczta Polska: to rewolucja

Klienci mogą już korzystać z Q-Doręczeń. To nowa usługa oferowanej w ramach e-Doręczeń, czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych – informuje Poczta Polska na swoich stronach. Zapewnia też, że e-polecony to rewolucja, a zarazem to nie jest to samo, co wiadomość e-mail. Koszt usługi wynosi 2,20 zł.