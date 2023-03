Lista największych dłużników podatkowych na Słowacji. Grażyna Kulczyk: "zobowiązanie nałożono niezgodnie z prawem""

Alekgdansk 29 min. temu zgłoś do moderacji 49 12 Odpowiedz

Nie ma czegoś takiego jak majątek Kulczyków.To jest majątek nas wszystkich Polaków. Majątek Kulczyków wziął się z przekrętów z Państwem. Ten gość niegdyś nie zrobił żadnego interesu na rynku prywatnym. Ktoś mu sprzedawał tanio przedsiębiorstwa Państwowe które on następnie w krótkim czasie sprzedawał za kolosalne pieniądze. To był pośrednik w prywatyzacji. Klepał to Wałęsa,Kwaśniewski i później Pan Tusk którego nazywał kierownikiem. Podejrzewam tez ze sponsorem obecnego życia milionera Kwaśniewskiego tez był Kulczyk. Wałęsa to podpisywał co mu położyli. Oczywiście sprawy Kulczyka nikt nie ruszy bo ludzie powiązani z Kaczyńskim również w tamtych czasach współpracowali