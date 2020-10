"Lockdown psychologiczny" problemem dla gospodarki. Widać to w najnowszych danych z kart płatniczych

Od soboty w całym kraju wprowadzona została tzw. żółta strefa. Do tego dochodzą powiaty w strefie czerwonej, gdzie obowiązują jeszcze ostrzejsze restrykcje.

Czy nowe ograniczenia odbiją się na gospodarce? Daleko jeszcze do lockdownu z wiosny, ale przedsiębiorcy żyją w niepokoju.

Koronawirus zaskoczył rząd? Ekonomista ocenia przygotowania do drugiej fali

To złe wieści dla restauracji i hoteli, które nie mogą odrobić strat spowodowanych pandemią. Coraz mocniej odbija się to na ich zadłużeniu. Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów zaległości hoteli, restauracji i firm cateringowych wynoszą już blisko 281 mln zł. Przed pandemią, w lutym, było to nieco ponad 213 mln zł, a więc o 68 mln zł mniej.