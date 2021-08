Lody Ekipa mogą otrzymać potężny cios. Znikną z rynku?

pol 24 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

"Lody Koral Ekipa to, według danych Centrum Monitorowania Rynku, nowy lider rankingu najpopularniejszych lodów sezonu 2021 wśród lodów na patyku dla dzieci." Trzeba mieć poważne problemy ze zwojami co by dzieciom kupować ten syf, tylko dlatego, że jest taka moda.