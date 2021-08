Afera GetBack i nagły "awans" sędzi

GetBack to jedna z największych afer gospodarczych ostatnich lat. Wyznaczona do jej prowadzenia sędzia Iwona Strączyńska, karnistka orzekająca w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nagle otrzymała nieoczekiwaną nominację - na prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak dodano, "awans" zaskakuje tym bardziej, że nastąpił, kiedy sędzia chciała zwrócić prokuraturze akt oskarżenia do poprawki, ale jej decyzja została poddana miażdżącej krytyce przez wyższą instancję.

Akt oskarżenia w sądzie pojawił się w październiku 2020 roku i objął 16 osób. Zarzuty dotyczą oszustw i wyprowadzania pieniędzy, przez co 9 tys. osób straciło 3 mld zł. Sprawa jest trudna, akta liczą 1900 tomów, więc na referenta wyznaczono doświadczoną sędzię, by mogła poświęcić się skomplikowanemu procesowi, odciążono ją od innych spraw.

Jak czytamy w dzienniku, w połowie lutego sędzia niespodziewanie uznała argumenty adwokatów oskarżonych i zwróciła akt oskarżenia śledczym do poprawki. Jej zdaniem zawierał braki, a prokuratura naruszyła prawa oskarżonych do zaznajomienia się z materiałami śledztwa, nie przesłuchała wszystkich pokrzywdzonych i przedstawiła niepełne opinie biegłych.

Na początku sierpnia Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni przyznał rację prokuraturze. 18-stronicowe postanowienie jest miażdżące dla sędzi Strączyńskiej. Roi się w nim od takich sformułowań, jak "słuszne jest stwierdzenie prokuratora", "rację ma skarżący prokurator", "bezpodstawna jest wątpliwość Sądu Okręgowego". Upadł też zarzut najcięższego kalibru, o rzekomym naruszeniu prawa do obrony.

Sędzia nie odpowiada na pytania dziennika, SO w Warszawie odpowiedział jedynie w sprawie GetBack i zapewnił, że Strączyńska "pozostanie referentem w sprawie, gdyż zmiana miejsca służbowego sędziego lub delegowanie do innego sądu oraz zakończenie delegowania nie stanowi przeszkody do podejmowania czynności w sprawach, przydzielonych w dotychczasowym miejscu służbowym".