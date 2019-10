Łódzka Strefa Ekonomiczna na drugim miejscu w Europie. Dla MŚP jest najlepszą na kontynencie

W ranking fDi Free Zones of the Year 2019 porównano działalność specjalnych stref ekonomicznych z całego świata. W jury zasiadają przedstawiciele agencji rządowych i eksperci biznesowi z całego świata.

- Najbardziej cieszę się, że udało nam się uzyskać drugie miejsce wśród stref w Europie. Jeśli chodzi o tytuł najlepszej strefy dla MŚP, to otrzymaliśmy go po raz kolejny, więc jest to szczególnie zobowiązujące. To bardzo duża rywalizacja - mówił po ogłoszeniu tegorocznego rankingu fDi prezes ŁSSE Marek Michalik.