LOT idzie na rekord. Wiemy, kim jest 10-milionowy pasażer przewoźnika

Polskie Linie Lotnicze LOT mają dziesięciomilionowego pasażera. Jest nim pani Adrianna Górska, która leciała z Warszawy do Amsterdamu.

- Jestem jeszcze w szoku. Początkowo myślałam, że to żart, gdy przy odprawie podeszło do mnie kilka osób i oznajmiono mi, że to ja jestem pasażerem numer 10 mln — mówiła zaskoczona kobieta.