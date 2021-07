LOT pokazał wyniki finansowe. Gigantyczna strata za 2020 rok

janina 39 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

o i to chodzi w tych artykulikach niemieckiej WP. Patrzcie ludzie jak Tusk chcial oddac za darmo LOT Niemcom to Kaczor nie pozwolił. A teraz same straty. TYlko żałośni dziennikarze z niemieckiej WP zapomnieli że cały czas jest cos takiego jak pandemia Covida. Nigdy wiecej PO nie może dojsć do wladzy bo Polski nie bedzie wtedy