LOT przywraca połączenia na Bliski Wschód. Pierwszy lot we wtorek

Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają połączenia do Tel-Awiwu i Bejrutu – poinformował w poniedziałek po południu rzecznik polskiej linii lotniczej Krzysztof Moczulski. Przekazał, że pierwszy samolot do Tel-Awiwu wystartuje już we wtorek o godz. 23.10.