Loty z Krakowa do Chicago zawieszone. LOT tłumaczy

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, LOT nie likwiduje połączenia do "Wietrznego Miasta" całkowicie.

"Z myślą o licznej Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych i pasażerach, którzy często podróżują na tej trasie, by odwiedzić rodzinę i znajomych, LOT zdecydował się zaoferować bezpośrednie rejsy między Krakowem a Chicago także w okresie Świąt Bożego Narodzenia i ferii świątecznych" - przekazało PAP biuro prasowe narodowego przewoźnika.

Rejsy będą jednak odbywały się znacznie rzadziej. Do tej pory samoloty do Chicago startowały z krakowskiego lotniska trzy razy w tygodniu. W ubiegłym roku natomiast LOT planował nawet, że częstotliwość zostanie zwiększona do pięciu połączeń tygodniowo.