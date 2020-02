Luka VAT w dół. Ministerstwo Finansów publikuje nowe dane

Luka podatkowa w podatku od towarów i usług zmniejszyła się w ubiegłym roku do 12,1 proc. To wstępne szacunki, ale Ministerstwo Finansów już zdążyło się nimi pochwalić. Resort zestawił wynik ze stanem w 2018 r., kiedy luka była nieco wyższa i wynosiła 12,5 proc. oraz 2013 r., kształtowała się na poziomie prawie 26 proc.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski mówił wcześniej w lutym, że w całym 2019 r. wpływy z VAT wzrosły rok do roku o 6,6 proc. - do 180,9 mld zł.

Zwracaliśmy w money.pl uwagę na to, że zmniejszająca się luka to zasługa nie tylko działań administracji, ale też dobrej koniunktury gospodarczej.

Kiedy sytuacja firm się polepsza, ich skłonność do kombinowania przy płaceniu podatków maleje i starają się rozliczać rzetelniej. W okresie dobrej koniunktury spada też liczba bankructw i poprawia się płynność firm.