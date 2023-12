Łukaszenka leci do Pekinu. Xi Jinping sięga po kolejnego dyktatora

Portal odnotowuje również, że Departament Stanu USA, komentując poprzednią wizytę, oceniał, że jest to " kolejny element pogłębiającej się współpracy Chin z Rosją , z wszystkimi, którzy uczestniczą w brutalnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i popierają ją".

Chińskie inwestycje

Białoruś już mocno polega na chińskich pożyczkach. Podczas gdy jeszcze w 2018 roku wartość kredytów udzielonych przez Chińską Republikę Ludową Białorusi wynosiła ok. 5 mld dol. (wg danych Ośrodka Studiów Wschodnich), to już w 2022 roku zadłużenie Mińska wobec Pekinu sięgnęło 11 mld dol. Co istotne przebiło poziomem pożyczki z Moskwy, których Łukaszenka zaciągnął na kwotę około 7 mld dol.