Luzowanie obostrzeń wywołało restauracyjny boom. "Telefon zaczął dzwonić już w trakcie konferencji rządu"

Gdy w Wielkiej Brytanii luzowano obostrzenia, ludzie dosłownie rzucili się, by skorzystać z otwartych ogródków restauracyjnych. Opisywaliśmy to szaleństwo w money.pl. Wygląda na to, że nie inaczej będzie w Polsce.

- Parafie, tak na wszelki wypadek, opowiadały, że można uroczystości przekładać na przyszły rok, a ludzie nie wiedząc, co będzie, zgadzali się na to. Teraz się jednak odmieniło i drugie telefoniczne zatrzęsienie mamy teraz z komuniami. Kolejne weekendy również i na te uroczystości zaczynają się zapełniać - mówi Nowaczyk.

"Nawet nie chcę myśleć, że nas znów zamkną"

Przy założeniu, że będą to te same zasady co w 2020 r., to w ogródku restauracji Ratuszova uda się wystawić nawet ok. 30 stolików.